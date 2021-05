Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 14:10 (Di sabato 22 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente ha detto ieri il premier Mario Draghi aprendo il Global Summit a Roma tra le misure al vaglio la sospensione dei brevetti sui vaccini una soluzione alla quale l’Italia è aperta in modo mirato limitato nel tempo e che però non deve mettere a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche dobbiamo superare i confini tra le sfide dei nostri tempi non c’è solo la pandemia ma anche le disuguaglianze il cambiamento climatico ha detto draghi intanto da lunedì tutta Italia e le province autonome saranno in zona gialla il ministro speranza ha firmato ieri la nuova ordinanza la Germania invece da domenica imporrà unadi due settimane Viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna a causa della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente ha detto ieri il premier Mario Draghi aprendo il Global Summit atra le misure al vaglio la sospensione dei brevetti sui vaccini una soluzione alla quale l’Italia è aperta in modo mirato limitato nel tempo e che però non deve mettere a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche dobbiamo superare i confini tra le sfide dei nostri tempi non c’è solo la pandemia ma anche le disuguaglianze il cambiamento climatico ha detto draghi intanto da lunedì tutta Italia e le province autonome saranno in zona gialla il ministro speranza ha firmato ieri la nuova ordinanza la Germania invece da domenica imporrà unadi due settimane Viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna a causa della ...

Scendono positivi e ricoveri in Umbria. Ancora due decessi: Gubbio e Montecchio Ottime notizie arrivano anche dagli Ospedali umbri: questa mattina sono 92 ( - 9) i pazienti Covid ... L'unico dato negativo sono i due decessi che ci sono stati nelle ultime 24 ore: si tratta di ...

Coronavirus, ultime notizie. Infermieri vaccinatori a domicilio, firmato l’accordo Il Sole 24 ORE Zhurong, il rover cinese ha finalmente messo le ruote su Marte Il rover cinese Zhurong della missione Tianwen-1 è sceso finalmente dal lander per fare il suo primo giretto su Marte. Lo aspettano mesi di studi grazie alla strumentazione di bordo e ai pannelli sola ...

Le probabili formazioni di Crotone-Fiorentina: sfida a distanza tra Simy e Vlahovic Di seguito tutte le ultime su Crotone-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati: ? Crotone-Fiorentina - Sabato 22 maggio, ore 20.45, stadio Ezio Scida ?.

