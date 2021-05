SBK Aragòn, Razgatlioglu: 'Ieri sera sognavo un podio. Ce l'ho fatta!' (Di sabato 22 maggio 2021) La decima posizione sulla griglia di partenza non poteva soddisfare un attaccante nato come Toprak Razgatlioglu che, infatti, trepidava rimonta a sessione finita. Il turco del team Crescent - Brixx si ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) La decima posizione sulla griglia di partenza non poteva soddisfare un attaccante nato come Toprakche, infatti, trepidava rimonta a sessione finita. Il turco del team Crescent - Brixx si ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? VITTORIE IN SBK PER JONATHAN REA? ?? Doppietta Kawasaki nella prima gara del Mondiale ?? Che bagarre per il podio… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sbk #Rea: '100 vittorie è una pietra miliare: adesso tocca a #Hamilton' #Kawasaki - motosprint : #SBK #Aragon, #Redding: “Gomma posteriore finita, mai avuto questo problema” ????? - motosprint : #SBK #Aragon, #AlexLowes: “Fantastico tornare a lottare in gara” ?? - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan #Rea trionfa ad Aragon e inizia la stagione #Superbike con un traguardo storico: vince la gara… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Aragòn SBK Aragon, Michael Ruben Rinaldi: 'Non ho guidato come avrei voluto' SBK Aragon, Rea: 'Record pazzesco, ma penso già al prossimo' Feeling non ottimale 'Non posso essere soddisfatto per questa mia prima gara con il team Aruba' ha esordito Michael Ruben nelle ...

SBK Aragòn, Razgatlioglu: 'Ieri sera sognavo un podio. Ce l'ho fatta!' ... cogliendo il primo podio SBK 2021 targato Yamaha. Il numero 54 spiega come sia stato possibile ... Toprak: nella Supepole Race mi gioco tutta la domenica di Aragòn Razgatlioglu è talmente contento da ...

Aragon, Rea: 'Record pazzesco, ma penso già al prossimo' Feeling non ottimale 'Non posso essere soddisfatto per questa mia prima gara con il team Aruba' ha esordito Michael Ruben nelle ...... cogliendo il primo podio2021 targato Yamaha. Il numero 54 spiega come sia stato possibile ... Toprak: nella Supepole Race mi gioco tutta la domenica diRazgatlioglu è talmente contento da ...