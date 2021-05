Roma, non si ferma all’alt e va a sbattere contro un muro: è grave (Di sabato 22 maggio 2021) Inseguimento a Roma nel primo pomeriggio fra una Volante della Polizia di Stato e un’auto che non si è fermata all’alt. E’ successo poco prima delle 16 in Viale dei Monfortani, all’incrocio con via Trionfale, in zona Torrevecchia. L’uomo al volante, alla vista degli agenti, ha proseguito la fuga finendo poi contro un muro. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il guidatore, trasferito al Gemelli in codice rosso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Inseguimento anel primo pomeriggio fra una Volante della Polizia di Stato e un’auto che non si èta. E’ successo poco prima delle 16 in Viale dei Monfortani, all’incrocio con via Trionfale, in zona Torrevecchia. L’uomo al volante, alla vista degli agenti, ha proseguito la fuga finendo poiun. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il guidatore, trasferito al Gemelli in codice rosso. L'articolo proviene da Italia Sera.

