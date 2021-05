(Di sabato 22 maggio 2021) Ci si avvia verso il semestre bianco e i sondaggisti cominciano a analizzare le intenzioni delle persone in merito alla prossima elezione del Capo dello Stato, nel gennaio 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Quirinale, sondaggio: in testa Draghi (27%), segue Cartabia (13%) - infoitinterno : Quirinale, il sondaggio: ecco candidati e favoriti per diventare Capo dello Stato - amperrino : Quirinale, è partito il totonomi Vota il tuo presidente su Affari - TermometroPol : #Sondaggio EMG: dove vedono #Draghi tra un anno gli italiani? L'ex Presidente della BCE tra @Palazzo_Chigi e il pas… - amperrino : RT @amperrino: 7 italiani su 10: Draghi al QuirinaleGiorgia Meloni premier piace al 41,4% -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale sondaggio

...Vittorio Sgarbi parla con Affaritaliani.it e descrive in questi termini la candidatura al... Vedremo, allo stato attuale, secondo undi oggi ( clicca qui per vedere i risultati) ......che testeranno il sentiment globale degli italiani non su Palazzo Chigi e quindi ilma ... IlWinpoll del Sole24 Ore di aprile lo confermava con un solido 40% (24,2% Pd e 14,3% ...ROMA- Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che il presidente del Consiglio Mario Draghi continuasse il suo mandato fino al 2023, ritenendosi soddisfatto del suo operato, mentre il 27% lo vedrebbe b ...Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che il presidente del Consiglio Mario Draghi continuasse il suo mandato fino al 2023, ritendosi soddisfatto del suo ...