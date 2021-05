Prima dose AstraZeneca, seconda Pfizer: errore dei medici sul vaccino, donna chiama i carabinieri (Di sabato 22 maggio 2021) Al centro vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli), una donna ha ricevuto la seconda dose di vaccino diverso dalla Prima somministrazione. La Prima AstraZeneca e la seconda dose Pfizer. I medici quando si sono accorti dell’errore hanno avvertito la cittadina che subito ha allertato i carabinieri. Gli uomini dell’Arma si sono recati all’hub vaccinale e hanno identificato il personale sanitario, scrive NapoliToday. Nei prossimi giorni la donna potrebbe sporgere denuncia, facendo partire le indagini sull’esatta dinamica dei fatti. La donna è sotto sorveglianza della “Farmacovigilanza”. “Le poche evidenze di questi casi, ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) Al centro vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli), unaha ricevuto ladidiverso dallasomministrazione. Lae la. Iquando si sono accorti dell’hanno avvertito la cittadina che subito ha allertato i. Gli uomini dell’Arma si sono recati all’hub vaccinale e hanno identificato il personale sanitario, scrive NapoliToday. Nei prossimi giorni lapotrebbe sporgere denuncia, facendo partire le indagini sull’esatta dinamica dei fatti. Laè sotto sorveglianza della “Farmacovigilanza”. “Le poche evidenze di questi casi, ...

