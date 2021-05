Pd | Boccia | “Tassa proposta da Letta? Chi è contrario è egoista Draghi dimostri di essere lo stesso che un anno fa lodava il fisco danese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) “Chi dice che un milionario non può contribuire alla dote di un 18enne, a maggior ragione di un giovane che vive in periferia, è semplicementein merito ha fatto delle dichiarazioni che io non condivido. Se il presidenteè loche poco tempo fa esaltava il modello fiscale, chele ricchezze, o che lo scorsoparlava di debito buono e di debito cattivo, questo è il momento di dimostrarlo“. Così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il deputato del Pd, Francesco, commenta la replica del presidente del Consiglio, Mario, alladel segretario dem Enricocirca ladi successione per i ...