(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ripetiamo ancora una volta che il testo di legge Zan, alla cui scrittura il M5S ha enormemente contribuito, estende semplicemente quanto già previsto dall’articolo 604 bis del codice penale per razzismo e credo religioso al genere, al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il senatore Gasparri evidentemente nonnon ha letto o non ha capito il testo, ma ignora che il nostro ordinamento già prevede la non discriminazione sulla base dell’identità di genere nell’ordinamento penitenziario fin dal 1975 (legge 354/1975) e che il diritto all’identità di genere ‘quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale’ è sancito da due sentenze della Corte costituzionale, la 221/2015 e la 180/2017?. Lo affermano le parlamentari M5S del gruppo Pari opportunità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

M5S_Europa : La Giornata internazionale contro l'#omofobia, la #bifobia e la #transfobia ci ricorda l'urgenza di difendere… - TV7Benevento : Omofobia: M5S, 'ddl Zan è solo contro crimini d'odio'... - Agenparl : OMOFOBIA, M5S: CONTRARI A LEGGE ZAN HANNO COSCIENZA SPORCA O NON L'HANNO CAPITA - - jack_piccardo : RT @AndreON57802640: Omofobia: Mattarella, rifiuto assoluto di ogni forma di intolleranza - Politica - ANSA - Vale anche per il PD ed il M5… - Agenparl : SENATO, OMOFOBIA. MONTEVECCHI (M5S): L'APPROVAZIONE DEL DDL ZAN CI RENDE TUTTI PIU' LIBERI. IL MIO PENSIERO A ZAKI… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia M5S

Un tavolo per trovare una soluzione sull', partendo dal ddl Zan. Un patto parlamentare e di ... Se Pd,e Leu fanno muro sul testo così com'è, in aula si rischierà l'impasse. Ostruzionismo, ...... 2021 Torino 17 maggio, Moncalieri celebra la Giornata Internazionale contro l'Redazione - ... 2021 Palazzo di città Grillo e violenza sessuale, Sganga (): 'Ogni donna libera di denunciare ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ripetiamo ancora una volta che il testo di legge Zan, alla cui scrittura il M5S ha enormemente contribuito, estende semplicemente quanto già previsto dall’articolo 604 bis ...(ASI) "Oggi per la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia Narni scende in piazza a sostegno del DDL Zan. Non è politica ma umanità" Dopo il nostro atto approvato in Cons ...