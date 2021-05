Nuoto | record mondiale nei 50 rana per Benedetta Pilato

(Di sabato 22 maggio 2021)ha fatto segnare il nuovonei 50fermando il cronometro a 29?30.ha fatto registrare il nuovonei 50al termine di una gara entusiasmante che ha lasciato tutti a bocca aperta. E in effetti non ci sono più parole per descrivere il talento di questa giovanissima atleta, destinata a dominare la scena per molti.

Advertising

repubblica : ?? Nuoto, incredibile Benedetta Pilato: a 16 anni record del mondo nei 50 rana. A Budapest il medagliere italiano se… - sole24ore : Nuoto, record del mondo di Simone Barlaam. Italia prima nel medagliere I 100 stile libero della categoria paraolimp… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - alinatede : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la stori… - cinzia_pietro : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la stori… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto record

Benedetta Pilato polverizza ildel mondo dei 50 rana di cui è argento mondiale dietro l'americana Lilly King. La sedicenne tarantina migliora ilmondiale junior del mattino di 29'50 cancellando il 29'40 dell'americana Lilly King realizzato proprio ij questa piscina proprio ai Mondiali 2017. Per Benny 29'30 in semifinale: e può ...Segnatevi questo nome Benedetta Pilato: è destinata a dominare ilnei prossimi anni. Questa mattina era stato undi rabbia: 29''50 nelle batterie dei 50 rana per cancellare il fastidio di non essere arrivata in semifinale nei 100 . Questa sera, nelle ...Nuoto, Benedetta Pilato ha fatto segnare il nuovo record mondiale nei 50 rana fermando il cronometro a 29?30. Benedetta Pilato ha fatto registrare il nuovo record mondiale nei 50 rana al termine di ...Incredibile Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina incanta il mondo. Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Budapest. La pugliese ha nuotato in 29?30 nella ...