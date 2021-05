Nuoto | Europei; Paltrinieri argento e Detti bronzo negli 800 sl

Advertising

Una straordinaria Benedetta Pilato stabilisce il record del mondo nei 50 rana donne aglididi Budapest. La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all'americana Lilly King il primato mondiale nella distanza. Domani, 23 maggio, in finale ci sarà ...PROGRAMMA COMPLETO DEGLII RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE COME VEDERE LE GARE Le ... PROGRAMMA DOMENICA 23 MAGGIO 2021:Sessione mattutina 10:00 - Eliminatorie - 400m misti M con ...La staffetta 4x100 stile libero mixed di bronzo agli Europei di nuoto 2021 in corso alla Duna Arena di Budapest: ancora una medaglia per la Divina Pellegrini ...La 16enne nuotatrice di Taranto ma che da un po' di allena con l'Aniene Roma, ha centrato la miglior prestazione mondiale di sempre nelle semifinali dei Campionati europei di Budapest diventando ...