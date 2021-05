No Borders Music Festival 2021 annuncia i primi tre concerti (Di sabato 22 maggio 2021) “L’uomo traccia confini, la Musica li supera” è la visione che guida da sempre il No Borders Music Festival, che proprio oggi – in occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo – annuncia i nomi dei primi attesi concerti della sua 26esima edizione: Colapesce Dimartino, Gianna Nannini e Stefano Bollani con Trilok Gurtu ed Enrico Rava, rispettivamente domenica 25 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto ai Laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, in cui la natura, a seconda delle stagioni, mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo sito. Il No Borders Music ... Leggi su udine20 (Di sabato 22 maggio 2021) “L’uomo traccia confini, laa li supera” è la visione che guida da sempre il No, che proprio oggi – in occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo –i nomi deiattesidella sua 26esima edizione: Colapesce Dimartino, Gianna Nannini e Stefano Bollani con Trilok Gurtu ed Enrico Rava, rispettivamente domenica 25 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto ai Laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, in cui la natura, a seconda delle stagioni, mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo sito. Il No...

