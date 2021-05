Nell'interval act dell'Eurovision 2021 la performance del marito di Elettra Lamborghini, Afrojack (Di sabato 22 maggio 2021) Nell'interval act dell'Eurovision 2021 la performance del marito di Elettra Lamborghini , Afrojack. In attesa di scoprire il vincitore di questa edizione dell', c'è spazio anche per un po' di Italia. ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021)actladeldi. In attesa di scoprire il vincitore di questa edizione', c'è spazio anche per un po' di Italia. ...

Advertising

IdaDiGrazia : #escita Nell'interval act dell' #Eurovision la performance del marito di @ElettraLambo Afrojack - stelledibiscoti : @estreghetto_ Noo, è Afrojack, il dj che ci sarà nell'interval act??????? - eurovisionitaly : Anche Elettra Lamborghini a Rotterdam per l'Eurovision 2021 per sostenere il marito Afrojack che si esibirà questa… - ESCitaNotizie : Anche Elettra Lamborghini a Rotterdam per l'Eurovision 2021 per sostenere il marito Afrojack che si esibirà questa… - eurovision_it : Anche Elettra Lamborghini a Rotterdam per l'Eurovision 2021 per sostenere il marito Afrojack che si esibirà questa… -