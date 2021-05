LittleBigPlanet | server offline dopo la comparsa di messaggi offensivi in-game – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 22 maggio 2021) Sembra che idisiano nuovamente sotto attacco: sono comparsi deiin-e Sony non ha potuto far altro che metterli.. A quanto pare idisono nuovamente sotto attacco: sono comparsi deiin-e Sony ha pensato bene di mettere tuttofinché la situazione non sarà chiara. Non è la prima volta che succede: già a marzo idisono andatiper un sospetto attacco DDoS e può darsi che sia accaduta la stessa cosa nelle ultime ore. “A causa della gravità dei recenti attacchi non … Notizie giochi PlayStation 3Read ...