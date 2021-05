La pandemia fa crollare i consumi dei piemontesi

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 22 maggio 2021) Il Covid travolge idei. Trae restrizioni, nel 2020 la loro spesa è scesa di quasi 10 miliardi, per un calo di circa 5mila euro a famiglia: il peggiore di sempre nella storia della Repubblica. A dare le dimensioni del conto presentato dal Covid, sono le elaborazioni di Confesercenti su dati Istat. La voce che vede sparire la quota più rilevante deiè quella per alberghi e ristoranti, per i quali il calo di spesa si aggira sui 3,5 miliardi euro, quasi 10 milioni di euro al giorno in meno. Ma ‘l’economia della distanza’ innescata dallapesa su tutte le spese legate alla socialità e alla mobilità, a partire dai trasporti che registrano il secondo calo per entità (2,6 miliardi di euro). Giù anche la spesa in ricreazione e cultura (1,3 miliardi di euro). Tra ...