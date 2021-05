Juventus | da un’Ajax all’altro | 25 anni fa l’ultima vittoria della Coppa dei Campioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) Laperde la sua prima finale dideinel 1973. A Belgrado l’Ajax di Cruyff è sì a fine ciclo, ma rimane superiore ai bianconeri e a tutte le altre squadre europee. Per il ritiro Boniperti si è fatto consigliare dall’amico Vujadin Boskov, con cui andava a caccia, un albergo-convento a Novi Sad. Gli olandesi invece alloggiano con mogli e fidanzate nel centrocapitale jugoslava. Anche questa scelta non contribuisce ad allentare la tensioneJuve che entra in campo abbastanza spaventata. E perde. Dieciesatti dopo i bianconeri arrivano in finale ad Atene e affrontano da favoritissimi l’Amburgo: seidel mondo, Bettega, Boniek e Platini dovrebbero bastare per avere la meglio sulla squadra allenata da Happel, che la ...