Il Paradiso delle Signore, la soap in onda questo sabato su Rai 1 (Di sabato 22 maggio 2021) Giovedì 20 maggio è saltata la puntata de Il Paradiso delle Signore a causa della conferenza di Mario Draghi. questo imprevisto ha lasciato i fedeli spettatori della daily soap a bocca asciutta e in tanti si sono preoccupati di come e dove recuperare la puntata in questione. Avvisiamo che non ci sarà alcun cambio nella tabella di marcia perché Il Paradiso delle Signore volgerà regolarmente al culmine il prossimo venerdì 28 maggio. Proprio per tale ragione la soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina verrà trasmessa, in via d'eccezione, questo sabato 22 maggio. L'appuntamento, che si preannuncia ricco di colpi di scena e di emozioni, andrà in onda alle ore 15.00. Replica Il ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 maggio 2021) Giovedì 20 maggio è saltata la puntata de Ila causa della conferenza di Mario Draghi.imprevisto ha lasciato i fedeli spettatori della dailya bocca asciutta e in tanti si sono preoccupati di come e dove recuperare la puntata in questione. Avvisiamo che non ci sarà alcun cambio nella tabella di marcia perché Ilvolgerà regolarmente al culmine il prossimo venerdì 28 maggio. Proprio per tale ragione lacon Roberto Farnesi e Vanessa Gravina verrà trasmessa, in via d'eccezione,22 maggio. L'appuntamento, che si preannuncia ricco di colpi di scena e di emozioni, andrà inalle ore 15.00. Replica Il ...

