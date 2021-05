Formula 1 | Verstappen il più veloce in FP3 Ferrari subito dietro

(Di sabato 22 maggio 2021)1, le prove libere del GP di Monaco:il piùin FP3 davanti a Sainz e Leclerc. Attardato Hamilton. MONACO –nella terza sessione di prove libere del GP di Monaco, quinto appuntamento con il Mondiale di1. Leclerc e Sainz sono riusciti a confermarsi tra i migliori anche nell’ultimo appuntamento prima delle qualifiche. Un weekend per la Rossa iniziato con un problema tecnico alla trasmissione per Leclerc. Piccolo guasto che non gli ha permesso di girare con gli altri. Nella seconda sessione, però, il pilota di casa è ritornato in pista e ha lanciato un chiaro segnale ai diretti avversari. Ora nelle qualifiche serve una conferma della Rossa.1, FP3 GP ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ?? Verstappen davanti alle Ferrari nelle #FP3 ? Incidente per Mick Schumacher nel finale I risultati ?… - MatteoLandi10 : RT @SkySportF1: ?? Verstappen davanti alle Ferrari nelle #FP3 ? Incidente per Mick Schumacher nel finale I risultati ? - FormulaPassion : #F1 | Tempi, distacchi e giri percorsi nella terza sessione di prove libere del #MonacoGP, quinto appuntamento del… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport F1, can… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Verstappen

ha piazzato il graffio, Hamilton ancora no. Tra i migliori da segnalare le due Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen 8° e Antonio Giovinazzi 11° dietro a Vettel con l'Aston Martin. Brutta ......per il mondiale 2021 di1 . Il miglior tempo al momento appartiene a Carlos Sainz che ha girato in 1'11"452 con gomma rossa, precedendo di appena 3 centesimi la Red Bull di Max. ...MONACO - E' di Max Verstappen il tempo più basso nelle prove libere 3 al Gran Premio di Monaco, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese gira in 1:11.294 e si mette dava ...Sulle strade di Montecarlo è andata in scena anche la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Piloti e team hanno quindi potuto ...