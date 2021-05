F1, Carlos Sainz: “Potevamo fare primo e secondo. Domani dobbiamo provare a vincere” (Di sabato 22 maggio 2021) Carlos Sainz ha realizzato il quarto tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, risultando battuto di due decimi e mezzo dal compagno di squadra Charles Leclerc, autore della miglior prestazione, ma vedendosi scavalcato per una manciata di millesimi sia da Max Verstappen che da Valtteri Bottas. Lo spagnolo non è quindi andato lontano dalla prima fila, ma dovrà accontentarsi di partire dalla seconda. Quali sono le sue sensazioni al termine della giornata odierna? Ecco quanto ha dichiarato a Sky Sport F1. “Penso che non possiamo essere contenti, neppure come squadra. Oggi Potevamo fare primo e secondo senza problemi. Non sono soddisfatto. Avevamo il potenziale per chiudere un giro in 1’10”1 e 1’10”2 per fare la pole e non avere avuto l’opportunità di partire ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)ha realizzato il quarto tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, risultando battuto di due decimi e mezzo dal compagno di squadra Charles Leclerc, autore della miglior prestazione, ma vedendosi scavalcato per una manciata di millesimi sia da Max Verstappen che da Valtteri Bottas. Lo spagnolo non è quindi andato lontano dalla prima fila, ma dovrà accontentarsi di partire dalla seconda. Quali sono le sue sensazioni al termine della giornata odierna? Ecco quanto ha dichiarato a Sky Sport F1. “Penso che non possiamo essere contenti, neppure come squadra. Oggisenza problemi. Non sono soddisfatto. Avevamo il potenziale per chiudere un giro in 1’10”1 e 1’10”2 perla pole e non avere avuto l’opportunità di partire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pole Ferrari al #MonacoGP. Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche ed ha conquistato il diritto a partire in… - simcopter : RT @rtl1025: ??? Pole position #Ferrari al gran premio di Monaco. Charles #Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche ed ha conquistato… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1 #monacogp, Carlos #Sainz dopo le qualifiche: “Avevo un passo da pole e invece sono quarto” @F1 @carlossainz55 @Scuderi… - automotorinews : ??? #MonacoGP, straordinaria pole position di Charles #Leclerc che sente odore di casa ? Delude il campione in cari… - MickBrug : 4 - 8 6 - 8 4 - 11 4 - 5 4 - 6 4 - 7 1 - 4 I piazzamenti in griglia e in gara di #Leclerc e #Sainz quest'anno. Se… -