Eurovision Song Contest | incidente sul palco | pedana rotante non si ferma

(Di domenica 23 maggio 2021)suldell’non si: cosa è accaduto nel corso delle prove della kermesse canora. (Screenshot da Instagram @nel corso delle prove per la finale di2021. Protagonisti, loro malgrado, ieri venerdì 21 maggio alcuni rappresentanti della Repubblica di San Marino. Si è trattato di Senhit e dei ballerini. Questi hanno sono stati costretti a saltare di corsa dallain quanto il tecnico non l’aveva bloccata. Gli artisti si trovavano una lastra in metalloin alto di qualche centimetro da terra. Oltre a correre un pericolo, ...

Advertising

chetempochefa : Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ????????… - rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - RaiPlay : Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: - luridibabbani : RT @CB_Ignoranza: ALZALA IN ALTO CAPITANO, PERCHÉ STASERA È ANCORA PIÙ BELLO ESSERE ITALIANI! I @thisismaneskin vincono l'#Eurovision Song… - GiuliaAnnaPucci : RT @chetempochefa: Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ???????? #escita ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision Song

Grande segno di ripartenza per gli spettacoli dal vivo, la 65ª edizione dell'Contest è in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La diretta ...21.00 Ha preso il via alla Ahoy Arena di Rotterdam l'attesissima finale diContest 2021 : questa sera scopriremo quale sarà la canzone vincitrice della 65ma edizione della gara canora ...«Il rock'n'roll non muore mai!» grida Damiano e adesso lo spettacolo torna nel nostro Paese dove mancava dal 1990 ...foto pagina ufficiale facebook Måneskin. I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni, con 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. La ...