Ebbene sì, anche il variegato mondo degli oggetti del piacere sta diventando gender fluid (Di sabato 22 maggio 2021) Si parla molto in questi giorni di sex tech ed è interessante non incasellare i sex toys solo per tipo di orientamento sessuale. Se ne sono accorte – o forse cavalcano l'onda – aziende che producono vibratori sempre più sofisticati, modulabili e tecnologici: Ebbene sì, il variegato mondo degli oggetti del piacere sta diventando gender fluid. L'imprenditrice americana Lora Di Carlo, nel 2017, ha messo insieme un team di ingegneri – quasi tutte donne – e ha lanciato sul mercato il primo massaggiatore robotico da utilizzare senza l'ausilio delle mani. "Osè", così si chiama questo modulatore di piacere, mima il tocco umano, l'andamento della lingua e promette sensazioni incredibili e simultanee sia sul clitoride che sul ...

