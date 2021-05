Denise Pipitone | il caso è a una svolta? Due indagati nella nuova inchiesta dei pm di Marsala

(Di sabato 22 maggio 2021) La procura diche indaga sulla scomparsa di, la bambina sparita da Mazara del Vallo nel 2004, ha iscritto nel registro degliAnna Corona e Giuseppe Della Chiave. La notizia è stata data da Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione televisiva Quarto Grado. Secondo il giornalista, la procura intende far analizzare alcune intercettazioni ambientali: la prima all’interno del commissariato di Mazara del Vallo, la seconda catturata da una “cimice” applicata sul motorino di Jessica Pulizzi. Lo scopo è riesaminare il materiale con nuove tecnologie per poi incrociare i risultati con gli altri atti dell’. Chi sono i dueAnna Corona è l’ex moglie di Pietro Pulizzi, attuale marito di Piera Maggio e padre naturale di ...

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - QuartoGrado : +++ La Procura di Marsala farà rianalizzare alcune intercettazioni ambientali +++ Altre novità sul caso di Denise…

, svolta clamorosa a Quarto Grado : 'Indagati e '. Nella trasmissione di ieri sera, 21 maggio, è stata annunciata un'ultima ora: 'Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati'. Il ......è la frase scritta sullo striscione (vedi foto in allegato) affisso questa mattina al Palazzo municipale di San Vito Lo Capo per esprimere solidarietà e vicinanza ai genitori di, la ...Mazara del Vallo - Caso di Denise Pipitone. Sulla vicenda, nelle scorse ore, c'è stato l'ennesimo colpo di scena: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave risulterebbero indagati dall ...