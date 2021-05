Centrosinistra | De Micheli | ‘nessuno deve restare indietro’

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Nessun pezzo del Paeseindietro. Servono riforme attente alle persone e non in punta di diritto, penso al tema del diritto dei contratti di lavoro, serve un nuovo modello culturale partendo dai territori”. Lo ha detto Paola De, della direzione nazionale Pd nel corso dell’evento le “Parole che non ti aspetti” organizzato dalla rete “Prossima”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... parlamentari, associazioni e militanti del Partito Democratico e del. L'evento, ... Nicola Oddati, Marco Furfaro, Stefano Vaccari, Marco Miccoli, Paola De, Antonello Cracolici, ...... il così detto Decreto Mezzogiorno varato dall'allora Governo nazionale die grazie ... E grazie naturalmente alla Ministra PD Paola De, per avere saputo cogliere la validità di ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) - “Nessun pezzo del Paese deve restare indietro. Servono riforme attente alle persone e non in punta di diritto, penso al tema del diritto dei contratti di lavoro, serve un n ...Gli zingarettiani di sinistra per dare corpo al "progetto Letta": a Furfaro il mandato di creare un ponte con ciò che si trova all’esterno del Pd ...