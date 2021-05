**Atletica: stop per Jacobs, niente 100 metri a Rieti e agli Europei a squadre** (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – niente 100 metri a Rieti per Marcell Jacobs. Il primatista italiano, 9.95 la scorsa settimana a Savona, si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica all’Istituto di medicina dello sport del Coni all’Acqua Acetosa (Roma). “L’atleta ha riportato una distrazione di primo grado dell’adduttore della coscia sinistra – informa il responsabile medico federale, dottor Andrea Billi – Tempi di recupero previsti quindici giorni, previa risonanza magnetica di controllo da eseguire al termine del trattamento fisioterapico”. L’azzurro delle Fiamme Oro, campione d’Europa dei 60 metri indoor a Torun, salterà anche gli Europei a squadre in programma nel prossimo weekend a Chorzow, in Polonia. Il problema muscolare è emerso nel corso dell’ultimo allenamento, a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) –100per Marcell. Il primatista italiano, 9.95 la scorsa settimana a Savona, si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica all’Istituto di medicina dello sport del Coni all’Acqua Acetosa (Roma). “L’atleta ha riportato una distrazione di primo grado dell’adduttore della coscia sinistra – informa il responsabile medico federale, dottor Andrea Billi – Tempi di recupero previsti quindici giorni, previa risonanza magnetica di controllo da eseguire al termine del trattamento fisioterapico”. L’azzurro delle Fiamme Oro, campione d’Europa dei 60indoor a Torun, salterà anche glia squadre in programma nel prossimo weekend a Chorzow, in Polonia. Il problema muscolare è emerso nel corso dell’ultimo allenamento, a ...

Fprime86 : RT @abuongi: #Atletica Salta la sfida Jacobs-Tortu prevista oggi a Rieti: a Marcell, dopo un fastidio delle scorse ore, stamane è stata ris… - FrancoFava2 : RT @atleticaitalia: #atletica stop per Marcell Jacobs ???? ?? Il primatista italiano non correrà i 100 metri a Rieti e agli Europei a squadre… - atleticaitalia : #atletica stop per Marcell Jacobs ???? ?? Il primatista italiano non correrà i 100 metri a Rieti e agli Europei a squ… - sportface2016 : #Atletica, stop muscolare per Marcel #Jacobs: salta la sfida nei 100m con Filippo #Tortu a #Rieti - BortoneMauro : RT @abuongi: #Atletica Salta la sfida Jacobs-Tortu prevista oggi a Rieti: a Marcell, dopo un fastidio delle scorse ore, stamane è stata ris… -