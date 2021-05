Arisa e Andrea Di Carlo, è nuovo addio. Lui la lascia su Instagram: «Cerca di essere felice, provaci senza di me» (Di sabato 22 maggio 2021) La storia d?amore fra Arisa e Andrea De Carlo è di nuovo finita. Stavolta è Andrea De Carlo a lasciare Arisa attraverso il social, con un post su Instagram: ?Cerca di essere... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) La storia d?amore fraDeè difinita. Stavolta èDereattraverso il social, con un post su: ?di...

Advertising

PasqualeMarro : #Arisa, il bruttissimo messaggio del suo ex #AndreaDiCarlo - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a 'mollarla'... di nuovo: 'Sii felice, senza di me' #arisa ht… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a 'mollarla'... di nuovo: 'Sii felice, senza di me' #arisa ht… - MediasetTgcom24 : Non c'è pace tra Arisa e Andrea Di Carlo e adesso è lui a 'mollarla'... di nuovo: 'Sii felice, senza di me' #arisa… - giuvannuzzo : RT @FQMagazineit: Andrea Di Carlo, il fidanzato di Arisa minaccia pesantemente il giornalista Giuseppe Candela: “Mi ha fatto sapere che se… -