Aretha Franklin: l'ultimo trailer del biopic Respect (Di sabato 22 maggio 2021) È pubblicato un nuovo trailer di Respect, il film biografico di Aretha Franklin. Il film coprirà la vita di Franklin, interpretata da Jennifer Hudson, dalla sua infanzia come cantante gospel fino alla sua ascesa alla celebrità come "Queen of Soul". Quando sarà presentato il biopic su Aretha Franklin? Il rispetto è ritardato più volte a causa della pandemia di coronavirus, ma è attualmente impostato per la prima volta negli Stati Uniti il 13 agosto e nel Regno Unito il 10 settembre. Cast Protagonista accanto a Hudson è un cast che include Forest Whitaker, Marlon Wayans, Mary J. Blige, Tituss Burgess, Audra McDonald e Marc Maron. La regista Liesl Tommy fa il suo debutto al cinema con Respect.

