(Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata di ieri 21 maggio, sono impegnati nelle ricerche di un’donna di 95 anni, che si è allontanata da casa in contrada Castello ad. Per tutta la notte e dalle prime luci di oggi 22 maggio, le ricerche sono continuate anche con il nucleo cinofilo e con l’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, oltre che con le squadre terrestri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Anziana scomparsa, ore di apprensione ad Atripalda ** - irpiniatimes1 : ANZIANA SCOMPARSA IN CONTRADA CASTELLO, RICERCHE IN CORSO #LuciaLuongo -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana scomparsa

ChietiToday

Sono in corso dalla scorsa notte, nella zona di contrada Castello, ad Atripalda, le ricerche di Lucia Luongo, 95 anni, allontanatasi da casa nel tardo pomeriggio di ieri. Vigili del fuoco, carabinieri,...Carabinieri donnaVigili del Fuoco vigili urbaniDalla giornata di ieri si sono perse le tracce di Lucia Luongo di 96 anni. La donna si è allontanata dalla sua abitazione ad Atripalda ...In zona Contrada Castello proseguono le ricerche della 95enne allontanatasi da casa nel tardo pomeriggio di ieri. Vigili del Fuoco, vigili Urbani e Carabinieri hanno setacciato la zona per tutta ...