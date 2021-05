Vaccini | De Luca | “La Campania ha anticipato il governo su tutta la linea”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della RegioneVincenzo De. Speranza e accortezza nelle parole del Governatore campano in merito all’andamento dell’epidemia. “Cominciamo a respirare – ha dichiarato De– per effetto della campagna vaccinale, ma dobbiamo mantenere ancora la massima accortezza. Bisogna stare attenti soprattutto alle varianti, in particolare quella indiana. Per tale ragione sarà necessario aumentare i controlli nei luoghi strategici come l’aeroporto di Capodichino”. Sempre suiDeha sottoto come l’attenzione adesso deve focalizzarsi “sulle seconde dosi da somministrare e sulla preparazione della prossima campagna vaccinale. Tra ottobre e novembre è probabile debba ...