Vaccinare il mondo per superare insieme la pandemia | dice Draghi

Leggi su agi

(Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - "Mentre ci prepariamo per la prossima, la nostra priorità deve essere garantire che tutti noi superiamo quella attuale. Dobbiamoile farlo velocemente". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio, Mario, aprendo i lavori del Global Health summit a villa Pamphili.sottolinea che il Global Health summit è "un evento speciale della presidenza italiana del G20 tenuto in collaborazione con la Commissione europea. Vorrei ringraziare la Presidente Ursula von der Leyen per aver co-ospitato questo evento". "LaCovid-19 -- ha dimostrato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare la crisi sanitaria attuale e quelle future. Dobbiamo guardare ...