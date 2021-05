Tassa successione, Salvini: “Draghi ha messo a posto Letta” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Mi stupisce che con tanti italiani in difficoltà ci siano Enrico Letta e il Pd che pensano a nuove tasse”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al quotidiano punto stampa in largo San Luigi dei Francesi a Roma. “Ringrazio il presidente Draghi che ha rimesso al proprio posto quelli che, invece di restituire soldi agli italiani, pensano di toglierglieli. Questa è l’ultima delle cose da fare”. “L’importante è abbassare le tasse – ha aggiunto Salvini commentando l’affermazione di Draghi sulla necessità di mantenere il principio della progressività fiscale – sono assolutamente d’accordo. Capisco che Letta sia abituato ai salotti bene di Parigi ma pensare di introdurre nuove tasse o di aumentare quelle esistenti è una cosa fuori dal ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) “Mi stupisce che con tanti italiani in difficoltà ci siano Enricoe il Pd che pensano a nuove tasse”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, al quotidiano punto stampa in largo San Luigi dei Francesi a Roma. “Ringrazio il presidenteche ha rial proprioquelli che, invece di restituire soldi agli italiani, pensano di toglierglieli. Questa è l’ultima delle cose da fare”. “L’importante è abbassare le tasse – ha aggiuntocommentando l’affermazione disulla necessità di mantenere il principio della progressività fiscale – sono assolutamente d’accordo. Capisco chesia abituato ai salotti bene di Parigi ma pensare di introdurre nuove tasse o di aumentare quelle esistenti è una cosa fuori dal ...

EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - peppeprovenzano : La proposta del #PD è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Pres #Draghi, la tassa di successi… - antoniomisiani : Bella e coraggiosa la proposta di @EnricoLetta: una dote di autonomia ai giovani 18enni per lo studio, il lavoro, l… - siwel44it : RT @MassimoPatan: Letta propone una tassa di successione oltre il milione di euro e subito partono le pernacchie di chi un milione di euro… - indiepatico : @alebuagain e il bello è che per la tassa di successione si dovrebbe guardare al valore catastale, che è molto più basso... -