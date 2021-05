Tassa di successione sulle eredità milionarie, Letta sente Draghi ma non molla (Di venerdì 21 maggio 2021) Una lunga telefonata, in mattinata, cui dovrebbe seguire un incontro di persona, la prossima settimana. Un confronto cordiale , nella franchezza . Mario Draghi ed Enrico Letta si sentono dopo il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 maggio 2021) Una lunga telefonata, in mattinata, cui dovrebbe seguire un incontro di persona, la prossima settimana. Un confronto cordiale , nella franchezza . Marioed Enricosi sentono dopo il ...

CarloCalenda : Ius soli, voto ai sedicenni, tassa di successione sono tutte proposte “bandiera”. Alcune giuste altre no. Tutte da… - EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - curiosityliz : RT @antonio_bordin: La proposta di tassa di successione di @EnricoLetta ha un unico scopo: costringere la classe media a vendere le proprie… - MaMaurizi9 : RT @AndreaV57418712: Facciamo pagare la tassa di successione a tutti i segretari del @pdnetwork, con tutti quelli che hanno cambiato sistem… -