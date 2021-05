Speranza: “Tutta Italia zona gialla, continuare su questa strada” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutta Italia zona gialla. Ad annunciarlo su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi – scrive – l’Italia sarà Tutta in area gialla. E’ il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”, sottolinea il ministro. Nel Paese scende ancora infatti l’indice Rt, ora a 0.78. La scorsa settimana era 0.86. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sui contagi da Covid 19. “questa settimana accelera ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021). Ad annunciarlo su Facebook il ministro della Salute, Roberto. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi – scrive – l’saràin area. E’ il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo sucon fiducia, prudenza e gradualità”, sottolinea il ministro. Nel Paese scende ancora infatti l’indice Rt, ora a 0.78. La scorsa settimana era 0.86. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sui contagi da Covid 19. “settimana accelera ...

Advertising

italiaserait : Speranza: “Tutta Italia zona gialla, continuare su questa strada” - BellelliAlberto : Buone notizie: Roberto Speranza ha annunciato pochi minuti fa che 'Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze d… - quaranta_vito : Ora d'aria o il vento inizia a cambiare? Nulla è come sembra ?? Speranza: 'L'Italia sarà tutta in area gialla'… - a83961129 : @IsolaDeiFamosi Roberto(Dante)..giunge in cima alla montagna del Purgatorio...dove trova Beatrice...e con essa il P… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Il ministro #Speranza ha annunciato che l'Italia intera sarà zona gialla: i dati emersi nel monitoraggio settimanale p… -