Advertising

orizzontescuola : Se il lavoratore si trasferisce di regione, il procedimento disciplinare da chi va gestito? -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratore trasferisce

Studio Cataldi

... un cuoco, unfa la stagione turistica in Liguria ovvio che si iscriverà alla Asl - aggiunge il presidente della Regione Liguria - Se una famiglia ha una seconda casa dove si...Attraverso tale sistema ili contributi versati alle diverse gestioni presso un Fondo unico, attivando, in tal modo, una sola posizione assicurativa alla cui gestione spetterà, ...Per fermarlo quando li aveva aggrediti impugnando un bastone, i carabinieri, dopo aver inutilmente utilizzato lo spray al peperoncino, erano stati costretti a sparargli a un piede. Solo allora la furi ...GENOVA - Incidente sul lavoro in porto a Genova questo pomeriggio attorno alle 15. Un operaio di una ditta che stava effettuando un intervento di sostituzione pneumatici di un tir è rimasto ferito. Se ...