Ronaldo Juventus | dalla Francia svelano | due top club sul portoghese

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 maggio 2021)– La squadra di Pirlo è in lotta per un piazzamento in zona Champions League. Fondamentale anche dal punto di vista economico. Dopo il trionfo in Coppa Italia c’è sicuramente maggiore ottimismo nella tifoseria bianconera, consapevole però che il futuro non è nelle sue mani. La Juve infatti riuscirà a strappare quantomeno il quarto posto in graduatoria solamente se riuscirà a battere il Bologna ed una tra Napoli e Milan, le due rivali, non farà altrettanto negli ultimi 90 minuti., le ultimissime sulQuindi inevitabilmente si faranno i bilanci finali, con diversi elementi che potrebbero lasciare Torino. Anche il futuro di Cristianoè un vero e proprio punto interrogativo. Il sito Le10sport ha fatto il punto della situazione su quelle ...