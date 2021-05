Returnal | il cortometraggio “Il Ciclo” ci racconta il gioco PS5 in modo unico – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il“Il” cidi cosa parlain: ecco il video condiviso da PlayStation e Housemarque.. Housemarque e Sony PlayStation hanno rilasciato un nuovo filmato, unchiamato “Il”. In questo video, il game director e il marketing director ci presentano un nuovo episodio dell’Housecast, una serie di video diari di sviluppo rilasciati nei mesi precedenti al rilascio di, l’esclusiva PS5. Questo filmato, però, sembra subito diverso dal solito. I due director sono infatti all’aperto, in una foresta, e subito si capisce che lo stile registico è da film, più che da video … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo: il ...