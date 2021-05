Regge la tregua fra Hamas e Israele. Ora si lavora per stabilizzare la pace

Advertising

sole24ore : A Gaza la tregua regge, verso la revoca delle misure d’emergenza - Agenzia_Ansa : Israele: la tregua regge. Netanyahu: 'Cambiate le regole del gioco con Hamas'. Dal Papa all'Ue: 'Dialogo'. Gaza: fo… - fattoquotidiano : Gaza, per ora regge la tregua tra Israele e Hamas. Tel Aviv verso la revoca dell’emergenza - EsteriLega : ???? La tregua regge così così - GiuliaAngelax : RT @Agenzia_Ansa: Israele: la tregua regge. Netanyahu: 'Cambiate le regole del gioco con Hamas'. Dal Papa all'Ue: 'Dialogo'. Gaza: fonti me… -

Ultime Notizie dalla rete : Regge tregua

Decisiva la mediazione dell'Onu e dell'Egitto di al Sisi ringraziato personalmente da Biden che invierà a breve il segretario di Stato Blinken in Medio ...... a monitorare il rispetto della, i cui termini però appaiono ancora poco chiari: le autorità israeliane hanno spiegato che il principio su cui siè 'calma in cambio di calma' ed entrambe ...Giovedì sera Israele-Gaza hanno annunciato di avere raggiunto un accordo per un cessate il fuoco dopo 11 giorni di conflitto."Le testimonianze dei membri delle Caritas impegnate sul campo descrivono il nuovo scontro in Terra Santa come una guerra completamente differente dalle precedenti che apre un solco tra le parti profo ...