Red Bull Honda | inizia la partnership con Tezos

(Di venerdì 21 maggio 2021) RedRacingha confermato ieri 20 Maggio 2021 una nuovatecnica pluriennale conla blockchain più avanzata al mondo in qualità di Partner ufficiale del Team. La blockchainad alta efficienza energetica è stata selezionata dal team per costruire la sua prima esperienza di fan NFT in assoluto.è la 42 blockchain più grande del mondo per capitalizzazione di mercato. Il Gran Premio di Singapore è in bilico: in cosa consiste? Laè una blockchain open source pionieristica ed efficiente dal punto di vista energetico per risorse e applicazioni che, analogamente alla Formula 1, è in continua evoluzione con i più recenti progressi del settore. In base alla progettazione,...