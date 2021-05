Nuno Espirito Santo si separa dal Wolverhampton

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha comunicato chelascerà il club di comune accordo dopo la partita di domenica contro il Manchester United. L’allenatore ha salutato così la squadra. Dal primo giorno che sono arrivato a Compton, la nostra ambizione è stata quella di fare cambiamenti positivi e spingere questa squadra in avanti e sono orgoglioso di dire che è ciò che abbiamo fatto ogni singolo giorno. Abbiamo raggiunto i nostri traguardi, l’abbiamo fatto con passione e insieme. Ringrazio prima di tutto i tifosi, che hanno giocato un ruolo così importanti nell’aiutarci a raggiungere nuove vette per i Wolves e le persone della città, che ci hanno sostenuto e fatto sentire a casa. Grazie anche allo staff dei Wolves e i giocatori, tutti dal primo all’ultimo, per la loro lealtà e dedizione, il lavoro duro e il talento. ...

Advertising

FiorentinaUno : ALLENATORI, Ufficiale: Nuno Espirito Santo andrà via dal Wolverhampton - - napolista : Le strade dell’allenatore portoghese e del club inglese si separano consensualmente dopo quattro stagioni alla guid… - calcioinglese : Nuno Espirito Santo e il suo staff lasceranno il Wolverhampton al termine della stagione dopo tre anni ?????? - Mattebas88 : IL NOUS FAUT NUNO ESPIRITO SANTO - soniamazzocchi7 : Nuno Espirito Santo lascerà i Wolves tra pochi giorni, è ora di accostarlo alla Juve su su su -

Ultime Notizie dalla rete : Nuno Espirito

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Dopo quattro stagioni alla guida del Wolverhampton, il club inglese saluta il tecnico portogheseSanto , che domenica sarà in panchina per l'ultima volta con gli Wolves.Lo aspetta anche il suo allenatore,Santo, che gli ha cucito addosso il gioco della squadra. Nel 2019/20, con 17 gol e 6 assist in Premier, il messicano ha spinto i Wolves al settimo ...Dopo quattro stagioni alla guida del Wolverhampton, il club inglese saluta il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo, che domenica sarà in panchina per l'ultima ...L’attaccante messicano del Wolverhampton aveva subito la frattura del cranio in uno scontro di gioco con David Luiz il 29 novembre scorso: il terrore, l’operazione d’urgenza, il dramma della famiglia, ...