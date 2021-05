Nizzolo vince la sua prima volata rosa, a Verona bruciati Affini e Sagan (Di venerdì 21 maggio 2021) Il campione italiano ed europeo rimonta l'altro azzurro e si impone a braccia alzate. Frazione interamente pianeggiante animata da una fuga alla partenza, riassorbita solo nel finale. Ora il temibile arrivo ai 1.730 metri dello Zoncolan Leggi su rainews (Di venerdì 21 maggio 2021) Il campione italiano ed europeo rimonta l'altro azzurro e si impone a braccia alzate. Frazione interamente pianeggiante animata da una fuga alla partenza, riassorbita solo nel finale. Ora il temibile arrivo ai 1.730 metri dello Zoncolan

