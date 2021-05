La Fondazione Gimbe non ne azzecca una. Aveva previsto un boom di contagi e ora pontifica sul crollo (Di venerdì 21 maggio 2021) Non ne azzecca una. Previsioni immancabilmente sbagliate. La Fondazione Gimbe, onnipresente nella vasta platea di commenti e interpretazioni dell’andamento dei contagi, torna nel mirino della Verità. Insieme al suo presidente, il siciliano Nino Cartabellotta. Gastroenterologo e non virologo. Considerato, ironizza il quotidiano, l’oracolo di Delfi. Già alcune settimane fa il quotidiano Aveva proposto una carrellata di ‘bufale’ e vaticini infondati emessi dalla Fondazione. Oggi torna all’attacco con una ricostruzione puntuale delle ‘sgangherate’ previsioni di Gimbe. Poi ‘riviste’ allegramente quando i numeri le smentiscono. Seconda puntata della serie “i gufi del covid hanno fatto cilecca”. Le previsioni sbagliate della Fondazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Non neuna. Previsioni immancabilmente sbagliate. La, onnipresente nella vasta platea di commenti e interpretazioni dell’andamento dei, torna nel mirino della Verità. Insieme al suo presidente, il siciliano Nino Cartabellotta. Gastroenterologo e non virologo. Considerato, ironizza il quotidiano, l’oracolo di Delfi. Già alcune settimane fa il quotidianoproposto una carrellata di ‘bufale’ e vaticini infondati emessi dalla. Oggi torna all’attacco con una ricostruzione puntuale delle ‘sgangherate’ previsioni di. Poi ‘riviste’ allegramente quando i numeri le smentiscono. Seconda puntata della serie “i gufi del covid hanno fatto cilecca”. Le previsioni sbagliate della...

