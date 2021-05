Inghilterra, 8 persone arrestate per insulti razzisti ad un calciatore del Tottenham (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo quanto riporta Sky Sports. uk, la polizia inglese ha arrestato otto uomini in seguito alle indagini condotte sui numerosi commenti razzisti postati sui social network nelle ultime settimane, soprattutto nei confronti di un giocatore del Tottenham. Il nome non è stato fatto di chi si tratta, ma dovrebbe essere Son. L’indagine è iniziata dopo la sconfitta degli Spurs contro il Manchester United dello scorso 11 aprile: il calciatore in questione aveva ricevuto diversi commenti offensivi tramite Twitter. Altre quattro persone sono state interrogate nel contesto delle indagini. Foto: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo quanto riporta Sky Sports. uk, la polizia inglese ha arrestato otto uomini in seguito alle indagini condotte sui numerosi commentipostati sui social network nelle ultime settimane, soprattutto nei confronti di un giocatore del. Il nome non è stato fatto di chi si tratta, ma dovrebbe essere Son. L’indagine è iniziata dopo la sconfitta degli Spurs contro il Manchester United dello scorso 11 aprile: ilin questione aveva ricevuto diversi commenti offensivi tramite Twitter. Altre quattrosono state interrogate nel contesto delle indagini. Foto: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Lu16039Luludim : Alzando le imposte di successione, ci sarà una fuga di capitali che neanche immaginate. In Inghilterra per evitare… - AlbertoLillo21 : @ale_moretti @eurodeputatipd @pdnetwork In Inghilterra dopo la sconfitta del Tottenham col Manchester U. alcune per… - DunPiteog : @ilbue63 @Rospo_85 Già in Inghilterra firmi dei contratti in cui ti informano che fare crimini d'odio ti porta al l… - LB85693099 : @frances40732124 @ilrisolutoreIT Fino a quando gli va, non è uno disposizione sensata, esattamente come il coprifuo… - giacDomenico : Ambasciatrice Gb, entro l'anno accordo bilaterale con Italia -