Il cattivo poeta | ultimi slanci di un D’Annunzio decadente

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un’opera storiograficamente accurata in cui si raccontano glidue anni di vita del, oramai reso inoffensivo dal regime, e si avanza l’ipotesi di una morte per avvelenamento

Con l'uscita al cinema del film Ildel debuttante regista Gianluca Jodice, la controversa e affascinante figura di Gabriele D'Annunzio torna a far parlare di sé. Incentrata sugli ultimi due anni di vita del, l'opera ...da ieri nelle sale cinematografiche nazionali il film "Il", opera prima di Gianluca Jodice dedicato al Vate, Gabriele D'Annunzio.Un’opera storiograficamente accurata in cui si raccontano gli ultimi due anni di vita del poeta, oramai reso inoffensivo dal regime, e si avanza l’ipotesi di una morte per avvelenamento ...Il film diretto dal regista napoletano Gianluca Jodice racconta l’ultimo anno di vita del Vate scardinando i pregiudizi che l’hanno bollato come fascista. Sergio Castellitto: “Non è esistito un person ...