Hocus Pocus 2 | il sequel in arrivo su Disney Plus

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 21 maggio 2021)conferma l’uscita di2 nel 2022: ilvedrà il ritorno delle tre protagoniste e un cambio di regia Finalmente laha confermato ufficialmente l’uscita del tanto vociferato2. Ildel film fantastico del 1993 dovrebbe arrivare nell’autunno del 2022 direttamente in streaming sulla piattaforma, giusto in tempo per Halloween. La grande notizia è che potremo vedere ancora una volta le tre protagoniste del film originale diretto da Kenny Ortega: Bette Midler (Winnie), Sarah Jessica Parker (Sarah) e Kathy Najimy (Mary). Le tre streghe saranno ancora una volta richiamate per sbaglio da tre giovani donne nella Salem contemporanea. Le sorelle ...