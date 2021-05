“Ho paura, sono un vostro fratello”: un nuovo video mostra un afroamericano ucciso dalla polizia Usa (Di venerdì 21 maggio 2021) “I’m scared!… I’m scared!“, “Ho paura”. sono le ultime parole di Ronald Greene, un 49enne afroamericano, mentre un gruppo di poliziotti lo prende a calci, pugni, lo trascina sanguinante per terra continuando a colpirlo con un taser. Di lì a poco l’uomo, che era disarmato, muore. Una vicenda drammatica che riporta alla memoria il caso di George Floyd, l’uomo ucciso durante un arresto il 25 maggio 2020 a Minneapolis. L’uccisione di Ronald Greene è avvenuta in Louisiana, lo stato del sud degli Usa con una triste storia alle spalle di linciaggi. Il video shock risale al 2019, ripreso dalla body cam di uno dei poliziotti dopo un inseguimento ad alta velocità. Per due anni le autorità si sono rifiutate di renderle pubbliche, ma ora è stata l’Associated Press ad ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) “I’m scared!… I’m scared!“, “Ho”.le ultime parole di Ronald Greene, un 49enne, mentre un gruppo di poliziotti lo prende a calci, pugni, lo trascina sanguinante per terra continuando a colpirlo con un taser. Di lì a poco l’uomo, che era disarmato, muore. Una vicenda drammatica che riporta alla memoria il caso di George Floyd, l’uomodurante un arresto il 25 maggio 2020 a Minneapolis. L’uccisione di Ronald Greene è avvenuta in Louisiana, lo stato del sud degli Usa con una triste storia alle spalle di linciaggi. Ilshock risale al 2019, ripresobody cam di uno dei poliziotti dopo un inseguimento ad alta velocità. Per due anni le autorità sirifiutate di renderle pubbliche, ma ora è stata l’Associated Press ad ...

