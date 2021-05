Giochi di guerra e intelligenze di pace (Di venerdì 21 maggio 2021) (di Don Luca Peyron, teologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) I lettori della mia età ricorderanno il film del 1983 Wargames, Giochi di guerra, che in piena guerra fredda ricordava agli spettatori adolescenti il valore della pace che era, ed è, fattore di buon senso che anche le macchine dovrebbero imparare. Oggi il potere computazionale è parte integrante dei conflitti moderni e la Nato sta lavorando ad un proprio codice per l’uso dell’intelligenza artificiale in campo bellico. Le guerre si combattono sia nel mondo digitale sia in modo convenzionale supportate da strumenti digitali rendendo l’affare guerra non meno cruento di quanto la storia ci abbia già abbondantemente consegnato. Un tema che sarà sempre più decisivo nel futuro soprattutto in uno scenario in cui in generale i sistemi di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) (di Don Luca Peyron, teologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) I lettori della mia età ricorderanno il film del 1983 Wargames,di, che in pienafredda ricordava agli spettatori adolescenti il valore dellache era, ed è, fattore di buon senso che anche le macchine dovrebbero imparare. Oggi il potere computazionale è parte integrante dei conflitti moderni e la Nato sta lavorando ad un proprio codice per l’uso dell’intelligenza artificiale in campo bellico. Le guerre si combattono sia nel mondo digitale sia in modo convenzionale supportate da strumenti digitali rendendo l’affarenon meno cruento di quanto la storia ci abbia già abbondantemente consegnato. Un tema che sarà sempre più decisivo nel futuro soprattutto in uno scenario in cui in generale i sistemi di ...

Advertising

MrsArabellaFigg : Quando Marasli e Nevzat si mettono a fare il gioco della guerra nella 11 mi ammazzano. Ribaltata completamente, ave… - IZBACK11 : @PietroMazzara @SUPERTIFO Non ci faccio affidamento, è l ' @acmilan che deve vincere!! Una guerra da 95' dove ti giochi la vita(stagione) - FrancescoCN12 : Qualunque sarà il risultato finale, resta comunque scandaloso che venga recuperata una partita così delicata a gioc… - Sparecchiavoooo : RT @lameduck1960: Se consegnamo il mondo in mano alle femmine paurose cagasotto e castramaschi, la II Guerra mondiale sembrerà in prospetti… - oriama1969 : RT @lameduck1960: Se consegnamo il mondo in mano alle femmine paurose cagasotto e castramaschi, la II Guerra mondiale sembrerà in prospetti… -