Eurovision Song Contest 2021: ecco chi sono davvero i favoriti (e i Måneskin?) (Di venerdì 21 maggio 2021) Le previsioni, si sa, vanno sempre prese con le pinze, ma darci uno sguardo potrebbe aiutarci a capire qualcosa in più di quanto potrebbe accadere sabato 22 maggio alla finalissima dell’Eurovision Song Contest. I giornali italiani, come è giusto che sia, fanno il tifo per i Måneskin, qualcuno si lancia e dice addirittura che hanno la vittoria in tasca perché, a confermarcelo, sarebbe anche l’impressione degli altri Paesi concorrenti, ma non è proprio così. Secondo il potente sito di bookmakers William Hill, i Måneskin avrebbero buone probabilità di piazzarsi al quarto posto (7.50) lasciando il podio alla Francia, data super-favorita grazie alla performance di Barbara Pravi (3.50), a Malta, data per seconda con la giovane popstar Destiny Chukunyere, vincitrice dello Junior Eurovision Song Contest del 2015 (3.75), e alla Svizzera, che, con Gjon’s Tears, potrebbe piazzarsi terza (5.50). https://www.youtube.com/watch?v=GL1mzJuV11c Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) Le previsioni, si sa, vanno sempre prese con le pinze, ma darci uno sguardo potrebbe aiutarci a capire qualcosa in più di quanto potrebbe accadere sabato 22 maggio alla finalissima dell’Eurovision Song Contest. I giornali italiani, come è giusto che sia, fanno il tifo per i Måneskin, qualcuno si lancia e dice addirittura che hanno la vittoria in tasca perché, a confermarcelo, sarebbe anche l’impressione degli altri Paesi concorrenti, ma non è proprio così. Secondo il potente sito di bookmakers William Hill, i Måneskin avrebbero buone probabilità di piazzarsi al quarto posto (7.50) lasciando il podio alla Francia, data super-favorita grazie alla performance di Barbara Pravi (3.50), a Malta, data per seconda con la giovane popstar Destiny Chukunyere, vincitrice dello Junior Eurovision Song Contest del 2015 (3.75), e alla Svizzera, che, con Gjon’s Tears, potrebbe piazzarsi terza (5.50). https://www.youtube.com/watch?v=GL1mzJuV11c

Advertising

Agenzia_Ansa : Rotterdam è pronta ad ospitare l'#Eurovision Song Contest 2021 nonostante il virus. Per l'Italia #ESCita sono in ga… - RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - RaiRadio2 : In bocca al lupo ai @thisismaneskin che rappresenteranno l'Italia all''#EurovisionSongContest2021??… - RadioAndorra3 : Eurovision Song Contest 2021 - Second Semi-Final Press Conference - zazoomblog : Eurovision Song Contest l’Italia tifa Maneskin: i finalisti e i favoriti - #Eurovision #Contest #l’Italia -