Denise Pipitone: test del Dna su Denisa, la ragazza su cui sono scattati gli accertamenti a Scalea (Di venerdì 21 maggio 2021) Un'altra novità si sarebbe insinuata tra le pagine delle nuove indagini sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) e mai ritrovata. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Procura di Marsala avrebbe disposto il test del Dna su Denisa, la giovane segnalata a Scalea pochi giorni fa. Denise Pipitone: test del Dna su Denisa Denisa, la ragazza segnalata da una donna a Scalea (in Calabria) pochi giorni fa e indicata agli inquirenti come somigliante a Denise Pipitone, aveva rigettato categoricamente l'ipotesi di essere figlia di Piera Maggio, ma si era detta comunque pronta a sottoporsi ad ...

