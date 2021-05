Chioggia, vaccini in camper per raggiungere i luoghi più remoti della zona (Di venerdì 21 maggio 2021) Un camper vaccinale per raggiungere i luoghi più remoti della città e non solo. È l'iniziativa partita dal municipio di Chioggia (Venezia), promossa dall'Azienda Ulss 3 Serenissima, volta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Unvaccinale perpiùcittà e non solo. È l'iniziativa partita dal municipio di(Venezia), promossa dall'Azienda Ulss 3 Serenissima, volta a ...

Ultime Notizie dalla rete : Chioggia vaccini Chioggia, vaccini in camper per raggiungere i luoghi più remoti della zona ... 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer a under 15' - - > Leggi Anche Vaccini ai turisti, ... Il camper nei prossimi giorni sarà a Chioggia, ma successivamente si sposterà negli altri comuni per ...

I vaccini anti Covid? Si fanno nel camper. Il tour sulla terraferma veneziana IL BATTESIMO La prima tappa sarà a Chioggia , in corso del Popolo, dove da domani a domenica saranno a disposizione... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti ...

Vaccini “on the road” in camper Compie i suoi primi chilometri dall’autorimessa dell’Ulss 3 Serenissima di via don Tosatto al municipio clodiense di corso del Popolo. E in questa prima tappa della sua missione vaccinale, con una sol ...

