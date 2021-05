C’è tempo: il cast e la trama del film di Walter Veltroni in onda venerdì 21 maggio 2021 su Rai3 (Di venerdì 21 maggio 2021) Walter Veltroni si diletta alla regia di questa fresca commedia italiana e ci racconta un rapporto inatteso che può comunque regalare qualcosa di stupendo, proprio come gli arcobaleni che scopre ed osserva il protagonista. C’è tempo andrà in onda venerdì 21 maggio 2021 su Rai3 a partire dalle ore 21:20 circa. C’è tempo: il cast e le curiosità del film in onda venerdì 21 maggio 2021 su Rai3 alle ore 21:20 C’è tempo è un film commedia uscito nelle sale italiane il 7 marzo 2019 e diretto dal politico, giornalista, scrittore e regista italiano Walter ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021)si diletta alla regia di questa fresca commedia italiana e ci racconta un rapporto inatteso che può comunque regalare qualcosa di stupendo, proprio come gli arcobaleni che scopre ed osserva il protagonista. C’èandrà in21sua partire dalle ore 21:20 circa. C’è: ile le curiosità delin21sualle ore 21:20 C’èè uncommedia uscito nelle sale italiane il 7 marzo 2019 e diretto dal politico, giornalista, scrittore e regista italiano...

Advertising

juventusfc : Ritorno a casa con la #ITAL14NCUP ???? @LeFrecce E c'è sempre tempo per un altro brindisi ?? @FerrariTrento… - gennaromigliore : Non c’è più tempo: serve fare tutti un bagno di realtà e convocare subito le primarie con chi ci sta. Basta alle ri… - chetempochefa : 'Invece no, non c’è più tempo per spiegare Per chiedere se ti avevo dato amore Io sono qui e avrei da dire ancora,… - sarasta_ : Dall'inizio dell'anno almeno 4-5 persone che conosco hanno deciso di lasciare il lavoro, trasferirsi e/o prendersi… - MontiFrancy82 : Venerdì 21 maggio, alle 21.20, su Rai3 andrà in prima visione tv il film di #WalterVeltroni “C’è tempo”… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Grandi marchi e Fipe Confcommercio uniti per ritornare alla normalità in sicurezza Città della Spezia