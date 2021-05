'Call of Duty: Warzone ha bisogno di una ricostruzione totale' (Di venerdì 21 maggio 2021) Dr. Disrespect ha detto che Warzone ha bisogno di una "ricostruzione totale del motore" se il popolare battle royale di Call of Duty vuole continuare a duellare a lungo con i rivali Fortnite e Apex Legends, soprattutto in termini di eventi live. Definire "amore e odio" la relazione di Dr. Disrespect con Warzone negli ultimi mesi sarebbe probabilmente un eufemismo. Lo streamer ama chiaramente il battle royale ma, in vero stile Doc, ha anche pubblicamente soprannominato il popolare titolo "deludente", a volte addirittura "ingiocabile", e ha persino abbandonato drammaticamente il gioco per una settimana all'inizio di maggio. Tutti i problemi del gioco, ha suggerito Dr. Disrespect, derivano da un problema più grande che ribolle sotto la superficie e che non ha una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Dr. Disrespect ha detto chehadi una "del motore" se il popolare battle royale diofvuole continuare a duellare a lungo con i rivali Fortnite e Apex Legends, soprattutto in termini di eventi live. Definire "amore e odio" la relazione di Dr. Disrespect connegli ultimi mesi sarebbe probabilmente un eufemismo. Lo streamer ama chiaramente il battle royale ma, in vero stile Doc, ha anche pubblicamente soprannominato il popolare titolo "deludente", a volte addirittura "ingiocabile", e ha persino abbandonato drammaticamente il gioco per una settimana all'inizio di maggio. Tutti i problemi del gioco, ha suggerito Dr. Disrespect, derivano da un problema più grande che ribolle sotto la superficie e che non ha una ...

