Beatrice di Borbone è cittadina onoraria di Monreale

Il sindaco Alberto Arcidiacono alla presenza della giunta, ha conferito questa mattina, in Sala Rossa la cittadinanza onoraria del Comune di Monreale alla Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Il riconoscimento è stato attribuito dall'amministrazione Arcidiacono per la personale partecipazione dei principi di Borbone a numerose iniziative sociali, assistenziali, e filantropiche anche con rilevanti atti di liberalità. E, infine, per le iniziative intraprese per il recupero e la valorizzazione delle bellezze artistiche della città normanna e per avere contribuito in innumerevoli occasioni, a fare conoscere, ancora di più, Monreale nel mondo.

La principessa Beatrice di Borbone cittadina onoraria di Monreale

