Barbara d’Urso va o resta? Ultime novità ad un passo dallo stop a Pomeriggio5 e Domenica Live (Di venerdì 21 maggio 2021) Barbara d’Urso va o resta? Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione televisiva e si parla ancora di quello che vedremo a partire da settembre. La conduttrice ha più volte ribadito che sarà sempre a disposizione dell’azienda e che continuerà a tenere il timone di Pomeriggio5 e Domenica Live, programmi a suo dire vivissimi, ma il primo interrogativo riguarda il prime time: ci sarà spazio per Live Non è la d’Urso? Il vento a favore di questa nave più volte pronta ad affondare sta nel fatto che si tratta di una trasmissione a costo zero, o quasi, e quindi tutto quello che arriva è sicuramente guadagnato. Rimane il fatto che gli ascolti non sono per niente buoni e che sicuramente piazzare spazi pubblicitari ad un prezzo elevato è dura quando si ha a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)va o? Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione televisiva e si parla ancora di quello che vedremo a partire da settembre. La conduttrice ha più volte ribadito che sarà sempre a disposizione dell’azienda e che continuerà a tenere il timone di, programmi a suo dire vivissimi, ma il primo interrogativo riguarda il prime time: ci sarà spazio perNon è la? Il vento a favore di questa nave più volte pronta ad affondare sta nel fatto che si tratta di una trasmissione a costo zero, o quasi, e quindi tutto quello che arriva è sicuramente guadagnato. Rimane il fatto che gli ascolti non sono per niente buoni e che sicuramente piazzare spazi pubblicitari ad un prezzo elevato è dura quando si ha a ...

